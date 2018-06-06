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Dışişleri Bakanlığı'ndan, AB'ye 'Ege' uyarısı

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un AB'nin "Natura 2000" çevre programı hakkındaki açıklamaları üzerine, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, bu defa  Natura 2000 ağı...

Dışişleri Bakanlığı'ndan, AB'ye 'Ege' uyarısı

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un AB'nin "Natura 2000" çevre programı hakkındaki açıklamaları üzerine, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, bu defa  Natura 2000 ağı ile sınırlar ve topraklar arasında zorlama ilişki kuran açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Yunanistan'ın Natura 2000 gibi AB çevre programlarını siyasi maksatla istismar ettiğinin göstergesi ve itirafı niteliğindedir. Ülkemiz, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kabul etmeyecektir. Bu vesileyle, AB'nin Ege sorunları bağlamında Yunanistan'ın siyasi istismarlarına alet olmaması yönündeki ikazımızı yineliyoruz" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un AB'nin "Natura 2000" çevre programı hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Yunanistan'ın, 'Natura 2000' başta olmak üzere, AB'nin çevre programlarını Ege sorunları bağlamında öteden beri istismar ettiği bilinmektedir. Bu konuda 31 Mart 2018 tarihinde Bakanlığımızca bir açıklama yapılmıştı. Konu hakkındaki tutumumuz Bakanlığımızca geçtiğimiz hafta AB Delegasyonu temsilcisine de izah edilmiştir. Bununla birlikte, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, bu defa  Natura 2000 ağı ile sınırlar ve topraklar arasında zorlama ilişki kuran açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Ayrıca bu açıklamalar, Yunanistan'ın Natura 2000 gibi AB çevre programlarını siyasi maksatla istismar ettiğinin göstergesi ve itirafı niteliğindedir. Ülkemiz, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kabul etmeyecektir. Bu vesileyle, AB'nin Ege sorunları bağlamında Yunanistan'ın siyasi istismarlarına alet olmaması yönündeki ikazımızı yineliyoruz." 


 

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