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Dışişleri Bakanlığı: Kararla ve YSK ile ilgili yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz

Caner ÜNVER/ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin yenilenmesi kararına yönelik yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirilerin, kabul edilmediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan...

Dışişleri Bakanlığı: Kararla ve YSK ile ilgili yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz

Caner ÜNVER/ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin yenilenmesi kararına yönelik yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirilerin, kabul edilmediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mart seçimlerinin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından gözlemlendiği hatırlatılarak, heyetin Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkinliğinden etkilendiğini ifade ettiği kaydedildi.
YSK’nın aldığı karara herkesin saygı göstermesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
"Aynı Yüksek Seçim Kurulu, yasal hakların kullanılması suretiyle yapılan çeşitli il ve ilçelerle ilgili itirazları değerlendirmiş ve karara bağlamıştı. Bu itirazlardan bir kısmını reddederken, İstanbul için ise seçimlerin tekrarlanması yönünde bir karar almıştır. Herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili olarak bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz.”
Bakanlığın açıklamasında, Türkiye’nin demokratik olgunluğunu kanıtlamış bir ülke olduğu, bağımsız YSK'nın aldığı kararın, seçmen iradesinin tereddütsüz tecellisinin sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi.

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