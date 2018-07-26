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Dışişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın Suriye'deki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz 

  ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından DEAŞ terör örgütü tarafından Suriye'de gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "DEAŞ terör örgütünün Suriye’nin Suveyda vilayetinde...

Dışişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın Suriye'deki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz 

 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından DEAŞ terör örgütü tarafından Suriye'de gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "DEAŞ terör örgütünün Suriye’nin Suveyda vilayetinde gerçekleştirdiği ve çok sayıda can kaybına yolaçan son terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun bir üyesi olan Türkiye’nin başta DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG olmak üzere Suriye’de melce bulan terör örgütleriyle mücadele kararlılığı tamdır. Türkiye, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütleriyle mücadele kararlılığını Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kanıtlamıştır. Suriye’den kaynaklanan terörün kökünün kazınması terör örgütlerini doğuran koşulların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bunu sağlayacak ise müzakere edilmiş, muteber ve kalıcı bir siyasi çözümdür." 

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