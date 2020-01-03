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Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de...
POLİTİKA 03.01.2020, 16:31
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgenin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısı yapılarak şöyle denildi:
"Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikârdır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir. Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgenin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısı yapılarak şöyle denildi:
"Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikârdır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir. Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."
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