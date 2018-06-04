Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ali Koç'a tebrik telefonu 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak yeni görevinden dolayı kutladı.
ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak yeni görevinden dolayı kutladı.
04 Haziran 2018 Pazartesi 21:47
ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak yeni görevinden dolayı kutladı.
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