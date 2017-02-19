Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'ye gidiyor

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere, 20-21 Şubat tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında, başta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere KKTC yetkilileriyle temaslarda bulunacağı belirtildi.