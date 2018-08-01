Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafın talep ettiği bildirildi.
ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafın talep ettiği bildirildi.
01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:26
ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafın talep ettiği bildirildi.
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