ANKARA, () - CHP Genel Merkezi, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezasıyla cezalandırıldığını duyurdu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Murat Hazinedar hakkında verilen karar, bugün gerçekleştirilen toplantıda alındı. Yüksek Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Disipline sevk edilen Murat Hazinedar'a 'uyarma' cezası
ANKARA, () - CHP Genel Merkezi, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezasıyla cezalandırıldığını duyurdu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı tarafından yapılan yazılı...
23 Aralık 2016 Cuma 16:52
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