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'Dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak, koordinasyon oluşturulacak'

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, vatandaşlardan 7 ayrı kuruma gelen dilekçelerin 'tek çatı' altında toplanacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Satır, "Amacımız dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikâyetini...

POLİTİKA 17.12.2019, 13:49
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, vatandaşlardan 7 ayrı kuruma gelen dilekçelerin 'tek çatı' altında toplanacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Satır, "Amacımız dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikâyetini tek çatı altında toplamak değil, kurumlar arasında koordinasyon oluşturmak" dedi.

TBMM Başkanlığı, vatandaşların şikayetlerini 7 ayrı kuruma birden başvurarak çözmek istemesinin yarattığı, bürokrasi, zaman, efor ve maddi kaynak kaybının önüne geçilmesi amacıyla, Dilekçe Komisyonu'nun koordinesinde çalıştay düzenlenmesine karar verdi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır'ın koordine ettiği çalıştayın ön toplantısı, 5 gün önce düzenlendi. Toplantıya, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Etik Kurulu Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Edinme Başkanlığı yetkilileri katıldı.

'MAKSADIMIZ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANMAK DEĞİL'

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, '7 kuruma gelen vatandaşların şikayetleri tek çatı altında toplanacak' başlıklı haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un onayı ile diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak bir çalışma yapmaya karar verdiklerini kaydeden Satır, "Vatandaşın talep ve şikâyetlerini içeren dilekçelerin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve böylelikle vatandaşımızın memnuniyetinin artırılması için Meclis olarak yola çıktık. Vatandaşlardan gelen dilekçelerin, kurumların ihtisas alanlarına uygun olarak yönlendirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Amacımız dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikâyetini tek çatı altında toplamak değil, kurumlar arasında koordinasyon oluşturmak" dedi.

'BİRİNCİ KONU; VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'

Satır, vatandaşların dilekçeyle müracaat yolları yöntemlerinin sayılarının artırılmasını hedeflediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunun için bu kuruluşlar arasında koordinasyon gibi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bununla ilgili 'e-devlet’ projesinin ve vatandaşlık numarası uygulamasının aktif şekilde kullanılması gerekmekte. Vatandaşlara bu yol, yöntem öğretilmeli. Ayrıca itiraz, şikayet ve dilekçelerinin akıbetlerinin kendilerine en iyi şekilde gönderilmesi gerekmekte. Bazen dilekçeye cevap veriyorsunuz, fakat vatandaş bundan memnun olmadığı için aynı mahiyette başka kurumlara veriyor. Her kurum kendi teşkilatı içeresinde çalışma yapıyor. Bazen farklı kararlar ile birlikte benzer kararlar da çıkabiliyor. Onun için bir çalıştay yapmaya gerek duyduk."

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