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Didem Engin'den 'Partili cumhurbaşkanlığı' sorusu

HP İstanbul Milletvekili Didem Engin sordu: Cumhurbaşkanı'nın partisine üye olmayanın vatandaşların haklarını kim güvence altına alacak.

Didem Engin'den 'Partili cumhurbaşkanlığı' sorusu
TBMM'de görüşmeleri devam eden ve “partili Cumhurbaşkanlığı” gibi kamuoyunun tepkilerine yol açan, demokrasinin yapı taşı olan kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran Anayasa Değişiklik Teklifi ile ilgili TBMM Genel Kurul'da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN "Ülkemizdeki kutuplaşmayı ve toplumsal ayrışmayı ciddi nitelikte derinleştirecek böyle bir teklifi hazırlayıp meclis’e sunmaktan vicdanen rahatsızlık duymuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Ülkemizde çok ciddi bir toplumsal ayrışma ve kutuplaşma kaosu yaşandığını belirten Didem ENGİN, bu kutuplaşma ortamında, olağanüstü halden istifade ederek Meclis'e sunulan Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Başbakanlığı kaldırarak tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'na devreden, kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nda birleştiği “kuvvetler birliği”ni hedeflediğini belirtti.

AKP'nin Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılmasını bu sebeple istediğini belirten Didem ENGİN, "Teklifinize göre Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetirken bir taraftan da, Genel Başkan olarak seçim meydanlarında kendi partisine oy isteyecek, kendi partisinin kongrelerine ve mitinglerine katılacak, il ve ilçe teşkilatlarını yönetecek, milletvekili listesi hazırlayacak" dedi.

"Ülkemizdeki kutuplaşmayı ve toplumsal ayrışmayı ciddi nitelikte derinleştirecek böyle bir teklifi hazırlayıp Meclis'e sunmaktan vicdanen rahatsızlık duymuyor musunuz?" sorusunu yönelten Didem ENGİN, partili Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olamayacağını hatırlatarak "Cumhurbaşkanı'nın partisine üye olmayan diğer partili vatandaşlarımızın haklarını kim, hangi kurum güvence altına alacak? Demagoji yapmadan açık ve net cevap vermenizi bekliyorum" sözleri ile konuşmasını tamamladı.​
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