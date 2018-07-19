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Devlet eski Bakanı Fikret Ünlü'den üzücü haber

MERHUM başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü'nün (75), kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi. Bülent Ecevit'in başbakanlığını...

Devlet eski Bakanı Fikret Ünlü'den üzücü haber
MERHUM başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü'nün (75), kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi.
Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir süre telefonlarına bakamayacağını belirtti. Yayınladığı fotoğrafının da tedaviye başlamadan önceki son fotoğrafı olduğunu belirten Ünlü, ''Bu haberi sizlerle paylaşmamın nedeni; sağlığınızı ihmal etmemeniz ve düzenli kontrol yaptırmanız konusunda sizleri uyarmaktır. Sakın benim gibi 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Şu an tedavi sürecinde olduğum için süre telefon ve mesajlarınıza cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek umuduyla... Çok sevgiler'' mesajını paylaştı.

​FOTOĞRAFLI

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