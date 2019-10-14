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Devlet Bahçeli, mesaiye başladı
ANKARA'da üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezinde mesaisine başladı. 23 Eylül'den bu yana üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle...
POLİTİKA 14.10.2019, 11:25
ANKARA'da üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezinde mesaisine başladı.
23 Eylül'den bu yana üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezine geldi. Bahçeli'yi bina girişinde çok sayıda partili karşıladı. Parti genel merkezinin önünde dev Türk bayrağı açan ülkücüler, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' şeklinde slogan attı. Binaya girdikten sonra içerideki balkondan partilileri selamlayan Bahçeli, daha sonra alkışlar eşliğinde makam odasına geçti.
Bahçeli, geçen 23 Eylül'de rahatsızlığı nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurmuş, aynı gün taburcu edildikten sonrası tedavisi devam etmişti.
23 Eylül'den bu yana üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezine geldi. Bahçeli'yi bina girişinde çok sayıda partili karşıladı. Parti genel merkezinin önünde dev Türk bayrağı açan ülkücüler, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' şeklinde slogan attı. Binaya girdikten sonra içerideki balkondan partilileri selamlayan Bahçeli, daha sonra alkışlar eşliğinde makam odasına geçti.
Bahçeli, geçen 23 Eylül'de rahatsızlığı nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurmuş, aynı gün taburcu edildikten sonrası tedavisi devam etmişti.
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