Devlet Bahçeli: 24 Haziran'da Türk milleti kazandı (2)

'APOLET TARTIŞMASINI UZATTIM' DİYEN ZAVALLILAR İÇİN PİŞMANLIK OLABİLİR

Asla pişman olacak söz söyleyemeyeceklerini, söylediklerinden de pişman olmayacaklarını vurgulayan Devlet Bahçeli, isim vermeden Muharrem İnce'yi eleştirdi. Bahçeli, 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için, HDP'ye, 'Kürt siyasi hareketi' diyerek, Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir. Ama bizde pişmanlık asla yoktur. Geçmişimize yabancılaşmayız, yabancı kaldıklarımızla yan yana olmayız" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ AF KONUSUYLA İLGİLİ YASA TEKLİFİNİ SUNACAKTIR'

Devlet Bahçeli, basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, MHP'nin seçim vaadi olan af konusuna ilişkin bir soruyu, "Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içinde göreceğiz" diye yanıtladı.