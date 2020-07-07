banner314

banner325

Son Dakika

DEVA Partisi'nden Avukatlara destek!

DEVA Partisi Barolarla ilgili ve Avukatlık Kanununda değişiklik yapımasına yönelik Cumhur İttifakı'nın TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek geçen Kanun Teklifi'ni yaptığı açıklama ile eleştirde ve önerilerini sundu.

POLİTİKA 07.07.2020, 11:43 Murat Aydın
3
DEVA Partisi'nden Avukatlara destek!

Ak Parti'den ihraç edildikten sonra Demokrasi ve Atilim Partesi'ni (DEVA) kuran Ali Babacan da hükümetin Barolarla ilgili kanun teklifini eleştiren açıklama yaptı. DEVA Partisi Barolarla ilgili ve Avukatlık Kanununda değişiklik yapımasına yönelik Cumhur İttifakı'nın TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek geçen Kanun Teklifi'ni yaptığı açıklama ile eleştirde ve önerilerini sundu.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında yaptığı Basın açıklaması şöyle:

“Avukatlar Kanunu’nda öngörülen değişiklik, Türkiye’nin daha fazla kutuplaştırılmasını sağlayacak; demokrasi ve hukuk devletine ciddi zarar verecektir.”

AK Parti ve MHP grupları tarafından TBMM’ye sunulan ve komisyonda görüşülerek kabul edilen Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bağımsız ve tarafsız yargının vazgeçilmez unsuru olan avukatlık mesleğinin derinden yara almasına sebep olacak niteliktedir.

Ne yazık ki teklifte, Avukatlık Kanunu’na dair pek çok değişiklik öngörülürken; avukatların yıllardır dile getirdikleri sorunlar ve ihtiyaç duydukları düzenlemeler görmezden gelinmiştir. Diğer taraftan yargısal faaliyet üzerindeki siyasi etkiyi arttıracak uygulamalar ise kanun teklifinde kendine yer bulmuştur.

Söz konusu kanun teklifinde;

1. Avukat sayısı fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde birden fazla baronun oluşturulabilecek olması ve

2. Türkiye Barolar Birliği’nin delege yapısının, üye avukat sayısı fazla olan barolar aleyhine değiştirilerek TBB’deki etkinliklerinin azaltılması en dikkat çekici hususlardandır.

Yargının bağımsızlığı, adil yargılanma ve savunma hakkının güvencesi olan avukatlar ve onların meslek örgütü olan barolar, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur.

Söz konusu kanun değişikliği teklifi ile avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın bir araya gelerek farklı bir baro oluşturmasına imkân tanınmaktadır. Getirilmek istenen bu çoklu baro uygulaması avukatların siyasi görüşlerine göre kutuplaşmalarına sebebiyet verecek ve gerek vatandaşlar bir avukatla anlaşmak istediklerinde gerekse hâkim ve savcılar yargılama süreçlerinde bu bariz siyasi farklılıkların etkisinde kalacaklardır. Sonuç olarak halihazırda pek çok yapısal sorun ve siyasi iktidarın baskıları sebebiyle yürümez hale gelen yargı sistemi bir darbe daha alacak ve Türkiye’nin hukuk devleti iddiası bir kez daha yaralanacaktır.

Teklifte öngörülen bir diğer temel değişiklik ise Barolar Birliği’nin seçim usulleri ve delege yapısına ilişkindir. Getirilmek istenen değişikliklerle birlikte avukatların Barolar Birliği’nde adil bir şekilde temsil edilmeleri imkansızlaştırılmaktadır. On binlerce üyesi bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi baroların Barolar Birliği’ndeki delege sayısının sadece birkaç yüz üyesi bulunan barolar ile yaklaştırılmaya çalışılması hiç şüphe yok ki temsilde adalet ilkesine ve demokrasiye büyük zarar verecektir.

Öte yandan, doğrudan kendi meslekleriyle ilgili yapılmak istenen yasa değişikliğine dair avukatların görüşlerinin alınmamasının, düşüncelerini ifade etmek adına giriştikleri eylemlerin engellenmesinin ve maalesef avukatların şiddete maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz.

AK Parti - MHP koalisyonunun yargı üzerindeki etkinliğini arttırma maksadıyla ortaya koyduğu ve demokratik hukuk devletinde kabul edilmesi mümkün olmayan söz konusu düzenlemelere dair tüm tartışmalar bir yana bazı baroların geçmişte yaşanan birçok hukuksuzluğa ancak dar bir ideolojik pencereden bakarak adaletsizlikleri savundukları veya göz ardı ettikleri gerçeğini de görmezden gelmek mümkün değildir. Bugün dahi bazı baro yönetimlerinin, getirilmek istenen yeni düzenlemelere haklı olarak karşı çıkarken, daha adil ve demokratik bir yapı talep etmek yerine sahip oldukları birtakım ayrıcalıkları korumak adına hareket ettiklerini görmek üzüntü vericidir.

Bu minvalde DEVA Partisi olarak;

Söz konusu düzenlemenin bir an önce TBMM Genel Kurul’undan geri çekilmesinin,

Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin demokratik ve adil bir yapılanmaya kavuşturulması adına yeniden bir çalışma başlatılmasının,

Yapılacak değişikliklerin, baroların ve sivil toplum örgütlerinin görüşünün de alındığı, kamuoyunda şeffaf bir tartışmanın yürütüldüğü demokratik bir sürecin ardından tekrar TBMM gündemine getirilmesinin,

Baroların yönetim kurullarının nispi temsil sistemine göre belirlenmesi yani her ilde baro başkanlığı seçimine katılan grupların aldığı oy oranında baro yönetiminde temsil edilmesi gerekliliğinin,

Türkiye Barolar Birliği’nin ise baroların üye avukat sayısının dikkate alındığı adil bir delege sistemiyle yeniden yapılandırılmasının önemini kamuoyunun dikkatine arz ederiz.

Yorumlar (0)
29°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 07 Temmuz 2020
İmsak 03:35
Güneş 05:32
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 30 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir