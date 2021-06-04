DEVA Partisi'nde neler oluyor? İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

Ali Babacan'ın Genel Başkan olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada "Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır" denildi.

DEVA Partisi İstanbul il yönetiminin görevden alındığı açıklandı. Partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır.

* İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir.

* Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir.