DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Erhan Erol getirildi

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na AKP'nin kuruluşundan sonra girdiği ilk yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan ve iki dönem seçilen Dr. Erhan Erol getirildi. DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi İstanbul İl Başkanı görevine getirilen ismi kamuoyuna açıkladı. Partinin İstanbul İl Başkanlığı görevine Erhan Erol getirildi. Erhan Erol Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada, istifa ederek 2004 yılında AKP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan aday adayı oldu. Dr. Erol, aday olarak gösterildi. Rakiplerine ciddi bir fark atarak Belediye Başkanı seçildi. Erhan Erol iki dönem başkan seçilerek Gaziosmanpaşa'da önemli projelere imza attı. İstanbul'da kentsel dönüşüm projesine imza atan ilk belediye başkanları arasında yer almıştı. Dr. Erhan Erol'un DEVA Partisi'nde de başarılı olacağı konuşuluyor.

Erhan Erol kimdir?

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, 1965 yılında İstanbul’da doğdu.

1990 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladıktan sonra 1991 ve 1993 yılları arasında Kütahya ve Bingöl’de yönetici hekimlik görevinde bulunan Erol, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sosyoloji Bölümü’nü bitirmiştir.

1993-1995 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projesi İl Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2004 yılına kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı olarak çalışan Erol, 2004-2014 yılları arasında iki dönem İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.