DEVA Partisi: İktidar vatandaşın vicdanını da kutuplaştırıyor

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, afetzedeler için yapılan insani yardım kampanyalarını AFAD koordinasyonuna bağlayan Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bu karar ile yerel yönetimlerin afet yönetim becerilerinin zayıflatılacağını vurgulayan Ekmen, “iktidar vatandaşın vicdanını da siyasi bir kalıba sıkıştırmaya çalışıyor” dedi.

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan afedzedeler için yapılacak yardımların AFAD koordinasyonuna bağlanmasını eleştirdi. Alınan kararın yerel yönetimler, AFAD ve merkezi yönetimler arasında yetki dağılımına dikkat çekti. Ekmen'in açıklaması şöyle:

"Ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için yapılan insani yardım kampanyalarının AFAD koordinasyonunda yapılması’nı içeren Cumhurbaşkanlığı kararı ile ülkemizde afet yönetiminde alınan hatalı kararlara bir yenisi daha eklenmiştir.

Ülkemizde uluslararası standartlarda etkin bir afet yönetim kapasitesinin oluşturulması için alınması gereken bunca karar, düzeltilmesi gereken birçok konu, yapılması gereken bir sürü faaliyet varken, afet yönetimi konusunda varmamız gereken hedeflerden bir adım daha uzaklaştığımızı görmek, geleceğe dair ümitlerimizi de zayıflatmaktadır.

Alınan bu karar ile yerel yönetimlerin afetler konusundaki yönetim becerileri zayıflatılacaktır. İktidar bu karar ile vatandaşlarımızın vicdanlarındaki cömertliği de siyasi bir kalıbın içine sıkıştırarak, insanlarımız arasındaki kutuplaşmayı daha da derinleştirmeye çalışmaktadır.

Afetler nedeniyle yapılan yardımların kim tarafından ve nasıl toplandığı değil, toplanan bu yardımların ihtiyaç sahiplerine en etkin nasıl ulaştırılabileceği alternatifleri düşünülmelidir. Unutulmamalıdır ki, bu yardımları yapan vicdanlı ve cömert vatandaşlarımız için önemli olan tek konu bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Ayrıca, toplanan bu yardımların amacı doğrultusunda harcanıp harcanmadığını merkezi yönetimler her zaman denetleyebilmektedirler.

Afet yönetiminde yereli güçlendireceğiz

DEVA Partisi olarak, afet yönetiminde merkezi ve yerel yönetim birimleri arasındaki yetki dağılımı, sorumluluk ve koordinasyon sistemlerini net şekilde belirleyeceğiz. Ülkemizin taraf olduğu afet yönetimi alanındaki uluslararası toplantı ve anlaşmalarda da vurgulandığı gibi, yerel yönetimlerin afet yönetiminin tüm safhalarında inisiyatif almalarını ve hızlı tepki vermelerini kolaylaştıracak, merkezi yönetimin müdahalesine gerek kalmadan işbirliği yapabilmelerine imkân verecek şekilde kapasitelerini güçlendireceğiz.

Sizlere söz veriyoruz, Türkiye’nin artık DEVA’sı var."