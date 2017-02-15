Destici: Vatandaşımız AVM'ye değil, pazara bile gidemiyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşın Alışveriş Merkezlerine (AVM) değil semt pazarlarına bile zor gittiğini, işsizliğin ülkemiz için kanayan bir yara olduğunu, vatandaşın en önemli probleminin ekonomik problem olduğunu söyledi. Destici, "Sayın Başbakan; 'CHP AYM'e gidiyor biz AVM'ye gidiyoruz' demişti. Valla Sayın Başbakan siz AVM' ye gidebilirsiniz ama, vatandaş AVM' ye değil, pazara bile gidemiyor" dedi.

Haftalık basın toplantısında ülke ve dünya gündemini değerlendiren Destici, tüm terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker ve polislere rahmet diledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verileri değerlendiren Destici, “İşsizlik ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi. Açıklanan rakamlara baktığımız zaman son 7 yılın zirvesinde. İşsizlik yüzde 12'lerin üzerine çıkmış vaziyette. Tarım dışı işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile yüzde 22,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,3 olarak belirlendi. Ülke genelinde işsiz sayısı, 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu" dedi.

Vatandaşın en önemli probleminin ekonomik problem olduğunu ifade eden Destici, “Vatandaşlarımız ağır ekonomik şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Yeşil Fasulyenin fiyatı 36 TL olmuş. Başta inanamadım. Ama semt pazarlarına baktığımızda bu fiyattan satıldığını gördük. Salatalık 13 TL biber ve kabak 10 TL olmuş. Asgari ücretlimiz, 8 milyon açlık sınırı altında maaş alan emeklimiz bunlara nasıl gücü yetebilir. Denilebilir ki bu mevsimde yemesinler. Benimde tavsiyem bu mevsimde bu ürünler yenmemeli. Bu tür sebzeler bu mevsimde sağlıklı olmaz. Ama önemli olan pazar fiyatlarının hangi noktaya geldiğini göstermektedir" dedi.

Ülke ve vatandaş olarak borçlu bir ülke olduklarının altını çizen Destici, "Faiz ödeyen, ama buna rağmen kamunun da, vatandaşların da israfı var. Sayın Başbakan da şunu söylemişti: 'CHP AYM'e gidiyor biz AVM'ye gidiyoruz' demişti. Valla Sayın Başbakan siz AVM' ye gidebilirsiniz ama, vatandaş AVM' ye değil, pazara bile gidemiyor. Vatandaş ancak taksitlerini ödüyor. Vatandaşın borç yükünden kurtulmasının yolu üretimden, istihdamdan ve yüksek orandaki faiz yükünün hafifletilmesinden geçiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele de uğraş verdiğini kaydeden Destici, “Bu geldiğimiz noktada tehdit ve tehlike daha da büyümüş vaziyette. Terör örgütlerinin tüm unsurlarına karşı topyekûn bir mücadele sergilenilirse başarı ve sonuç alınır demiştik. Bugün bunun uygulanmakta olduğunu görmekteyiz. İnşallah bu topyekûn mücadele tüm terör örgütlerine karşı devam eder" dedi. Destici, Suriye'nin Kuzeyinde yapılan Fırat Kakanı Harekâtının doğru olduğunu da belirtirken, "Biz bunun derinlemesine değil enlemesine, genişlemesini arzu ediyoruz. PKK eşittir PYD. Orada bir devlet oluşturma peşindeler. ABD de bunu Centcom aracılığıyla da destekliyor. Türkiye'yi yönetenlerin buna seyirci kalmaması gerekir. Mutlaka gerekli adımları artması gerekir. Biz ABD, Rusya ve İsrail başta olmak üzere batıya güvenemeyiz. Yakın ve uzak tarihimize baktığımız zaman batının bize karşı hasmane tutumlarının olduğunu hiç bir dönemde Türk'ün ve Müslüman'ın iyiliğini ve hayrını istemediklerini biliyoruz" diye konuştu.

Referandumla ilgili açıklamada da bulunan Destici, "Türkiye büyük bir gerilim içerisine sokulmaya çalışıyor. Hayır diyene de Evet diyene de saygı duyulması gerektiğini ifade ettik. Kamplaşmadan ve ayrışmadan rahatsızız. Evet’çiler ve Hayırcılar diyerek Türkiye'nin karpuz gibi ortadan ikiye bölünmesini doğru bulmuyoruz" dedi. Destici, olağanüstü Halin kaldırılması gerektiğini bir kere daha söylediğini dile getirdi. Destici, CHP'nin Anayasa değişiklik teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmemiş olmasını doğru bir adım olarak gördüğünü de kaydetti.

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