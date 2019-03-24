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Destici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğiz

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz" dedi. BBP Genel...

Destici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğiz

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Zonguldak Ereğli'de AK Parti'den istifa ederek, BBP'den 31 Mart yerel seçimi için aday olan mevcut belediye başkanı Hüseyin Uysal'a destek vermek amacıyla ilçeye geldi. Asker ve polisin, PKK ile dağda mücadele ettiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:
"Bazı siyasi partiler, daha da ileri giderek, bu siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Askerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz içeride ve dışarıda hain PKK'lı teröristlere karşı PYD'lilere karşı YPG'lilere karşı kahramanca mücadele ediyor. Biz de bu mücadeleye ortak olalım, dedik. BBP olarak seçim daha başlamadan, bütün siyasi partilere şu teklifi yaptık. Dedik ki 'Bakın, Türkiye'de şu anda terörden de daha büyük bir tehdit var. O da siyasi bölücülüktür. Nasıl askerimiz, polisimiz sınır içi ve sınır dışında canını vererek, şehit olarak teröristlerle mücadele ediyorsa gelin bizde el birliği ile güç birliği ile ayrım yapmadan, tüm partiler bu bölücülere karşı siyasi bölücülere karşı birlikte mücadele edelim' dedik. Biz siyasi bölücülere karşı hep beraber mücadele edelim, dediğimizde maalesef alacakları 3- 5 bin fazla oydan kazanacakları birkaç fazla belediyeden vazgeçemediler. Hatta bazıları bunun da ilerisine gittiler. Siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ben buradan o partilerimizi uyarıyorum. Diyorum ki bunu yapmayın. Bu, devlete kötülüktür. Bu, ülkeye kötülüktür. Bu, millete kötülüktür. Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz." 

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