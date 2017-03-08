Destici: Referandumla ilgili kararımızı en kısa sürede açıklayacağı

Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumla ilgili karar vermek için teşkilatları ile istişarede bulunduklarını belirterek, "İnşallah Ankara'ya döndükten sonra kısa bir süre içerisinde kararımızı açıklarız. Kamuoyunu çok beklettik, ama biz ince eleyip sık dokuduk" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, akşam saatlerinde partisinin il divan toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Destici'nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve çok sayıda partili katıldı.

'BİRLEŞTİRMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ'

Toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Destici, referandum sürecine değinerek, "Biz BBP olarak bu konu ilk gündeme geldiğinde önerilerimizi sunduk. Ondan sonra Anayasa Komisyonu'nda görüşülürken tekrar önerilerimizi sunduk. Daha sonra biz bununla ilgili düşüncelerimizi hem iktidara, hem muhalefete, hem teklif sahiplerine ifade ettik. Hatta bu sürede partimizde aldığımız kararla da, bölücülerin partisi HDP hariç ister 'evet' demiş olsun, ister 'hayır' demiş olsun, hepsiyle görüşebileceğimizi ifade ettik. Ve bu süreçte hemen hemen hepsiyle de görüştük. Bunu yapan tek siyasi parti de biziz. Çünkü bizim farkımız orada. Birileri ayrıştırabilir, birileri kamplaştırabilir, ama biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak birleştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

'ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE KARARIMIZI AÇIKLARIZ'

Refarandum kararlarını istişare ederek vereceklerini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Kurullarımızın, teşkilatlarımızın teamüllerini ölçeceğiz. Sadece il ve ilçe teşkilatlarımız değil, Avrupa'da gönül bağı içinde olduğumuz kuruluşlarımız, Alperen teşkilatımız, kadın kollarımız ve diğer merkez kollarımızla görüştükten sonra bütün bu değerlendirmeleri karar organımız olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'na getireceğiz. Ve ondan sonra da memleketimiz için, devletimiz için neyi doğru görüyorsak hiç çekinmeden, kınayanların kınamasına da aldırmadan doğru gördüğümüzün yanında duracağız. Biz istişarelerimizi hemen hemen tamamladık. Buradan sonra bir de Kayseri uğrayacağım. Ve ondan sonra inşallah Ankara'ya döndükten sonra da çok gecikmeden kısa bir süre içerisinde kararımızı açıklarız."

'İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK'

Kendi partileri dışında kararını açıklamayan parti kalmadığını ifade eden Destici, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kamuoyunu çok beklettik ama biz ince eleyip sık dokuduk. Bir yanlış yapmama konusunda büyük bir gayretin içerisinde olduk. Biraz önce ifade ettiğim gibi önce devletimizi düşünerek, devletimiz açısından bu değişikliğin ne getirip ne götürdüğünü, sonra da milletimiz açısından ne getirip ne götürdüğüne bakacağız. Ben Balkanlardaki kardeşlerimle de konuşuyorum. Kosova'daki, Bosna'daki, Makedonya'daki, Kuzey Irak Türkmenleriyle de konuşuyorum. Suriye Türkmenleriyle de konuşuyorum. Onları da dinliyorum. Sadece teşkilatlarımızın görüşlerini değil, eskimiz ve yenimizle de konuşuyorum. Hepsiyle konuşarak doğru bir karar vermeye çalışıyorum. Tabi en büyük yardımı bu kararı verirken de rabbimden ümit ediyorum. Her namazımın sonunda 'Yarabbi bana senin rızan dışında bir söz söyletme ve iş yaptırma' diye dua ediyorum. İnşallah rabbim bizi yanlış bir kararın içinde bırakmaz."

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