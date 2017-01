Destici: PKK büyük bir hazırlık içerisinde

Can Mert ŞİMŞEK/ ANKARA, ()- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nın Doğu'da büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu belirterek, "Bunun bilgilerini alıyorum. Toplam 50 bin teröristin yetiştirildiğini ve hazırlandığı söyleniyor. Devletimizin sürece mutlaka müdahale etmesi lazım" dedi.

Partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyen Destici, "PKK, şu anda Doğu'da eylem yapmıyor gibi, kabuğuna çekilmiş gibi gözüküyor. Devlet yetkilileri bize terörü bastırdıklarını, durdurduklarını söylüyorlar. Ben işin aslının böyle olmadığını düşünüyorum ve PKK’nın büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyorum ve bunun bilgilerini alıyorum" dedi.

Suriye'nin Afrin ve Kamışlı kentlerinde terör örgütünün hazırlık yaptığını belirten Destici, "Kandil’de bulunan üst düzey PKK liderlerinden her birisi bir bölgeye gönderilmiş durumda. Her birisi orada bir bölgede 10 bine yakın PKK’lı terörist yetiştiriyor. Toplam 50 bin teröristin yetiştirildiği ve hazırlandığı söyleniyor. Bu zamana kadar hiç kullanmadıkları silahları kullandıkları söyleniyor. Devletimizin sürece mutlaka ama mutlaka müdahale etmesi lazım. Bu bana gelen doğrudan bir bilgidir, yorum değildir. Süratle kolordularımız oralara yollanmalı ve acilen müdahale edilmelidir” dedi.

Ankara’da 49 yıl önce şehit edilen Ruhi Kılıçkıran'ı rahmetle anan Destici, “Bundan tam 49 yıl önce Ankara’da ülkücü hareket ilk şehidini 4 Ocak tarihinde vermişti. Ruhi Kılıçkıran hunharca şehit edilmişti. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Bu vesileyle tüm vatan için şehit olan polisimizi, askerimizi, sivilimizi rahmetle anıyorum" dedi.

