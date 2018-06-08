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Destici: İşsizliği de, cari açığı da üretimi artırarak çözeceğiz

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin daha çok üreterek kalkınacağını söyledi. Destici, “İşsizliği de, cari açığı da üretimi artırarak çözeceğiz” dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,...

Destici: İşsizliği de, cari açığı da üretimi artırarak çözeceğiz

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin daha çok üreterek kalkınacağını söyledi. Destici, “İşsizliği de, cari açığı da üretimi artırarak çözeceğiz” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun iftarına katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün, dış satımından daha fazla ithalat yaptığına işaret etti.

İvedikli sanayicilerin neredeyse sıfır ithalatla ihracata önemli katkı sağladığını anlatan Destici, “Milletimiz size müteşekkir. Sizlerin her alanda desteklenmesi lazım. Çünkü bizim temel problemimiz üretim. Biz üretimi artırmadıktan sonra buna bağlı olarak istihdamı artırmadıktan sonra ekonomideki diğer meseleleri halledemeyiz. Çünkü problem cari açık. Cari açık nereden kaynaklanıyor, dış ticaretten. Yani ihracatla ithalat dengemiz birbirini karşılamıyorsa ve bunu karşılayacak başka ek gelirlerimiz yoksa o zaman cari açıkla karşı karşıya kalırız. Hangi ülkenin cari açığı varsa orada ekonomik problem vardır” diye konuştu.

Mustafa Destici, yerli sanayicilerin Meclis’teki sesi olacaklarını ifade etti.

“Türkiye’de birlik vakti” dediklerini vurgulayan Destici, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda kazanacağına olan inancını dile getirdi.

Mustafa Destici , İttifak Yasası’nın milletvekili seçimlerinde kendi parti kimliklerini koruyarak başka partiden aday olmaya imkan verdiğini hatırlattı. Destici şöyle konuştu:

“Bizim orada özel bir durumumuz var. Çünkü biz AK Parti listelerinden aday olduk. İttifakın yasal 2. şekliyle, yani ben Büyük Birlik Partisi  Genel Başkanı olarak AK Parti 2. Bölge adayıyım. Dolayısıyla bizim Büyük Birlik partililerin, Büyük Birlik Partisi sempatizanlarının Büyük Birlik Partisi’ni Meclis’te görmek isteyenlerin milletvekili seçiminde oy vereceği listelerde AK Parti listeleri olacak.”
Büyük Birlik Partisi kurucularından Tuna Koç’un Ankara 3. Bölgede AK Parti’den aday olduğunu da belirten Mustafa Destici, İvedikli sanayicilerden adayları için oy istedi.

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