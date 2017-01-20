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Destici: İktidarla muhalefet bir araya gelip anayasa taslağı hazırlansın

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin demokratki sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “İktidarıyla muhalefeti bir araya gelsin demokratik sivil bir Anayasa taslağı hazırlansın. Kuvvetler...

Destici: İktidarla muhalefet bir araya gelip anayasa taslağı hazırlansın

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin demokratki sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “İktidarıyla muhalefeti bir araya gelsin demokratik sivil bir Anayasa taslağı hazırlansın. Kuvvetler ayrılığının tam olarak olduğu, denge denetim sisteminin sağlandığı, herkesin kendisini içinde bulabileceği, herkesin hür düşüncesini ifade edebileceği bir Anayasa taslağı hazırlansın” dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için bugün Amasya’ya geldi. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’i makamında ziyaret eden Destici'ye Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, BBP Amasya İl Başkanı Hasan Arslan ve partililer de eşlik etti. Burada, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin referandum için "evet" oyu vereceği açıklamasıyla ilgili sorduğu soruya Mustafa Destici, "Devlet beyin açıklamaları tabi kendi düşünceleridir. Biz onların fikirlerine, düşüncelerine saygılıyız. Zaten şu an mecliste görüşülmekte olan Anayasa teklifi de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin birlikte hazırlamış olduğu bir teklif. Öyle bir açıklama yapması normal, gayet doğal olarak buluyorum. Kendi düşünceleri ve fikirlerine de saygılıyız” dedi.
Destici sözlerini şöyle sürdürdü:
"BBP olarak biz kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’nin şu anda yönetilmekte olduğu darbe anayasasından kurtulmasını hep arzu ettik. Türkiye demokratik, sivil yeni bir anayasaya kavuşsun istedik. Kuvvetler ayrılığının tam olarak yerleştiği, denge denetim sisteminin oturduğu, üniter yapımızın muhafaza edildiği, kişi hak ve hürriyetlerinin önündeki engellerin kaldırıldığı, toplumsal hakların genişletildiği bir anayasa yapılmasını biz arzu ettik. Ama maalesef bugüne kadar Türkiye darbe anayasası ile yönetildi. Yönetilmeye devam ediyor. Türkiye 15 Temmuz’da çok hain, kahpe bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bence Türkiye’nin buna ihtiyacı var, iktidarıyla muhalefeti bir araya gelsin demokratik sivil bir anayasa taslağı hazırlansın. Kuvvetler ayrılığının tam olarak olduğu, denge denetim sisteminin sağlandığı, herkesin kendisini içinde bulabileceği, herkesin hür düşüncesini ifade edebileceği bir anayasa taslağı hazırlansın. Türkiye sivil demokratik yeni bir anayasaya kavuşsun."

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