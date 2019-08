Destici: İdamın mutlaka geri getirilmesi lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka, iki şekilde uygulanması lazım. Çocuklarımıza, tecavüz ettikten sonra öldüren, sapık caniler için, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, Aybuke öğretmenimizi ya da Nurcan anne olayında olduğu gibi sinirimizi katleden teröristler için idam cezasının geri getirilmesi lazım" dedi.



BBP Lideri Mustafa Destici, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a annesinin vefatı nedeniyle Yozgat'ta taziye ziyaretinde bulundu. Destici, dönüşte Kırıkkale'de, ayrıldığı eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti. Bulut'un babası Ahmet Bulut ve kardeşleriyle bir araya gelen Destici, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Destici, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerini önleyici tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini aktardı.



'CEZALARIN AZLIĞI, İNSANLARI SUÇ İŞLEMEKTEN ALIKOYMUYOR'



Destici, Emine Bulut'a Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileği konuşmasında, "Büyük bir acı, yürekleri dağlayan bir acı oldu. Şahsen duyduğumda inanamadım, görüntüyü izlemeye çalıştım, izleyemedim. Yani yüreğim kaldırmadı, vicdanım kaldırmadı, yarıda bıraktım. Allah sabır versin, sözün bittiği noktadayız. İnsanlarımız nasıl bu vahşeti işleyebilecek duruma geliyor, tabi bunun da araştırılması lazım. Tabi bizim de önceliğimiz önleyici tedbirlerin alınması, bu tür hadiselerin yaşanmaması için eğitim ise eğitim, psikolojik destekse psikolojik destek, maddi destek ise maddi destek, ahlaki bir takım dersler ise bunlarla ilgili yapılacak her şeyin yapılması lazım. Ama bütün bunlara rağmen bir gerçekle karşı karşıyayız. Her gün neredeyse bir kadımız vahşice kurban ediliyor. Çok sayıda çocuğumuz, genç kızımız, kaçırılıyor, tecavüze uğruyor sonra da katlediliyor. Bunlara bir dur demek gerekiyor. Tabi bizim yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkan cezaların azlığı da insanları suç işlemekten alıkoymuyor" ifadelerini kullandı.



'İDAMIN, MUTLAKA AMA MUTLAKA İKİ ŞEKİLDE UYGULANMASI LAZIM'



'Benim adalet anlayışım, bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir' diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Adam şöyle düşünüyor, 'Yaparım 10 yıl yatar, çıkarım' diyor. Bunu bazen günlerce kuruyor, kurguluyor netice Emine Bulut hadisesinde olduğu gibi hunharca çocuğunun gözleri önünde, katledebiliyor. Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka, iki şekilde uygulanması lazım. Biz geçtiğimiz dönemde 1 Ekim'de TBMM'ye teklifimizi verdik. Şu yaşta çocuklarımıza, yavrularımıza tecavüz ettikten sonra öldürülen, sapık caniler için. İkincisi ise bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, Aybuke öğretmenimizi, ya da Nurcan anne olayında olduğu gibi sinirimizi katleden teröristler için idam cezasının geri getirilmesi lazım. Mutlaka ama mutlaka geri getirilmesi lazım."