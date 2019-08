Destici: HDP’nin elinde olan bütün belediyelere kayyum atanmasını tavsiye ediyorum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sadece 3 büyükşehire değil, şu anda HDP'nin elinde olan bütün belediyelere kayyum atanmasını tavsiye ediyorum. HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör örgütünün partisine de müsaade etmemesi lazım" dedi.



BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Mardin, Şırnak ve Batman'da PKK'ya yönelik bugün başlatılan 'Kıran-2' operasyonun devam ederken, dışarda da aynı şekilde operasyonların devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin karşısında sadece terör örgütlerinin olmadığını belirten Destici, "Burada emperyalist küresel güçler de var. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi orada terörü bitirmek, teröristleri temizlemek, bölgeye huzur ve barış getirmek değildir. Onlar kendi çıkarları için oradalar. Bunun öncülüğünü Amerika Birleşik Devleti yapmaktadır. PYD ve YPG’ye her türlü silah ve mühimmat desteğinin yanında lojistik desteği de sağlamaktadır. Devletimin, milletimin çıkarları yanında yer almıyorsun, o zaman teröre karşı ortak bir duruş ve mücadele geliştirmesi gerekir. Biz bunu Amerika Birleşik Devletleri’nde hiç göremedik. Son yapılan mutabakatta da güvenimiz yoktur" dedi.



'MUTLAKA İDAM CEZASI İLE CEZALANDIRILMALIDIR'



Destici, Kırıkkale’de ayrıldığı eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin ise, "Milletimizin haklı bir tepkisiyle karşı karşıya kaldık. Bu hadiseyi unutmayalım ve unutturmayalım. Gereğini yapın. Gereği nedir, işlediği şekilde Emine Bulut'u nasıl vahşice katletmişse kendisini aynı şekilde can vermedikçe milletin vicdanı soğumaz. Milletin vicdanı verilecek başka bir cezayı kabul etmez. Bize göre insan olmanın gereği budur. Eğer bir kimse insanlarımızın canına kıyıyorsa; bu kadınsa, çocuksa, askerimiz, polisimiz ise, bunları katledenler mutlaka idam cezası ile cezalandırılmalıdır. Bunun başka yolu yoktur" diye konuştu.



'HDP’NİN ELİNDE OLAN BÜTÜN BELEDİYELERE KAYYUM ATANMALIDIR'



Destici, Diyarbakır, Van ve Mardin'de belediyelere kayyum atama kararının yerinde ve doğru olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Sadece 3 büyükşehire değil, şuanda HDP’nin elinde olan bütün belediyelere kayyum atanmasını da tavsiye ediyorum. HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör örgütünün partisine de müsaade etmemesi lazım. Kayyum atanan belediye başkanlarının ağzından şunu duymadık; ‘Siz ne diyorsunuz, bizim PKK ile ne bağlantımız var? Bizi nasıl onla aynı yerde değerlendirirsiniz’. İtirazlarını duyduk mu, duymadık. Şuanda görevde olanlar da aynı şekilde PKK’ya hizmet ediyorlar. Durdukları her an devlete ve millete ziyandır, zarardır. Yakınlarını da belediye kadrolarına doldurmaktadırlar."



'CHP HEM KENDİSİNE HEM DE DEVLETE VE MİLLETE YAZIK ETMEKTEDİR'



CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin, terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaret etmesine tepki gösteren Destici, şöyle konuştu: "CHP ile HDP arasında açık ve net siyasi işbirliği var. CHP iktidara giden yolun bir kısmının HDP'den geçtiğini düşünüyor. Hem genel ve hem de yerel seçimlerde HDP ile işbirliği yapmaktan çekinmediler. Bu ziyaretler ve sahiplenmeler bu işbirliğinin açık bir sonucudur. CHP hem kendisine hem de devlete ve millete yazık etmektedir. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Muharrem İnce’den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun bizzat Mardin’e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi de adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur. 'Ulusalcı, milliyetçi' diye bildiğimiz bir CHP içindeki bir şahsiyet bile bunu yapacak seviyeye gelmişse, CHP'nin vay haline demek gerekiyor. CHP tamamıyla HDP’ye teslim olmuş vaziyettedir."