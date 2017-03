Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türkiye'nin birinci iç gündem maddesi olduğunu anlatırken, "Evet’ diyenin de, 'hayır’ diyenin de tercihine herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Destici, "Bu millet kolay kolay yanlışlar yapmamış müdahale etmesi gerektiği yerde de müdahale etmiştir. Her zaman 'önce devletimiz, sonra partimiz' dedik. 'Hayır' diyenlerin önemli bir kısmı iktidar karşıtlı olduğunu görüyoruz, 'Evet' diyenlerin de önemli bir kısmının partisinin aldığı karara uyma ya da iktidarın başındakileri sahiplenme gibi hareket ederek kabul ettiğini görüyoruz" dedi.Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Destici, referandum sürecinin kardeşçe ve barış içerisinde geçmesinin başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, diğer siyasi partilerle herkezin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Destici, şöyle konuştu:"Kamplaştırıcı, ayrıştırıcı hal ve tavırdan bir kere herkesin uzak durması gerekiyor. Bu ülke hepimizin ve biz 16 Nisan'dan sonra da burada hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bu topraklar Hz. Mevlana’nın hoşgörü tohumunu ektiği topraklar. Dolayısıyla da hepimiz bu hoşgörüye uygun hareket etmek zorundayız. Bu millet kolay kolay yanlışlar yapmamış, müdahale etmesi gerektiği yerde de müdahale etmiştir. 12 Mart muhtırası olmuştur, millet bunu düzeltmiştir. 80 darbesi olmuştur, Kenan Evren yüzde 90 oy ile Cumhurbaşkanı olmuştur, ama millet kendini göstermiş ve kendi Cumhurbaşkanını seçmiştir. Ben inanıyorum ki millet yine burada vereceği karar ile nihai çözüm noktası olacaktır.""KARARIMIZI, TABANIMIZLA İSTİŞARE EDEREK VERİYORUZ"Referandum sonucu ne olursa olsun, Türkiye'nin her alanda bir yenilenmeye ihtiyacı oluduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:"BBP olarak bugüne kadar hep milletin yanında durduk, doğruların yanında durduk, yanlış kimden gelirse gelsin onun karşısında olduk. Her zaman 'önce devletimiz, sonra partimiz' dedik. Hayır diyenlerin önemli bir kısmı iktidar karşıtlı olduğunu görüyoruz. Evet diyenlerin de önemli bir kısmının partisinin aldığı karara uyma ya da iktidarın başındakileri sahiplenme gibi hareket ederek kabul ettiğini görüyoruz. Bu, Cumhurbaşkanı seçimi olmayacak. O gün olacak olan 18 maddelik ana yasa teklifi metnini oylayacağız. 16 Nisan'dan sonra 'ya keşke şu metni okusaydım da sonra karar verseydim' dememek için herkesin Anayasa değişikliği teklif metnini okuması lazım. O zaman sandıktan doğru bir sonuç çıkmış olur. Burada kararımızı bütün tabanımızın hepsi ile konuşarak, istişare ederek veriyoruz. Bilinçli bir şekilde oy vermeye çalışıyoruz. Kararımızı toplantımızın ve istişarelerimizin ardından kamuoyuyla paylaşacağız."Destici, milyonlarca Türk insanının bulunduğu Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile de iyi ilişkiler kurmak zorunda olduklarını vurgularken, "Almanya’nın baştan beridir terör örgütlerine kucak açması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu terör unsurlarına her turlu faaliyetine izin verirken, taviz verirken Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının kendi vatandaşlarına önceden müsaade alınmış yerleri iptal etme ve davetlerini iptal etme derecesine geldi. Bu muameleyi kesinlikle kabul etmediğimizi buradan iletmek istiyorum. Bize demokrasi dersi verenlerin önce kendi ülkelerinde demokrasiyi sağlamaları lazım" dedi.Türkiye'nin yoğun bir gündemle karşı karşıya olduğunu ve sıkıntılı süreçlerden geçtiğini belirten Destici, "Devletin varlığına, vatanın tekliğine, milletin birliğine göz diken güçlerin maşa olarak kullandığı PYD ve YPG’nin ülkemiz için birinci ve en yakın tehdit olduğunu çok açık bir şekilde görmekteyiz. Devletimizin şu anda topyekun bir mücadele verdiğini görmekteyiz. Bu doğrultuda bu operasyonları sonuna kadar destekliyoruz" diye ekledi.FOTOĞRAFLI