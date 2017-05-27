Destici: Gün Sazak'ın en önemli vasfı, ülkesini seven idealist fikir çizgisiydi

ANKARA, ()- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs 1980 tarihinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın en önemli vasfının devlet adamlığı, ülkesini seven idealist fikir çizgisi olduğunu söyledi.

Gün Sazak'ın ölüm yıldönümü ile ilgili açıklama yapan Mustafa Destici, “Merhum Gün Sazak'ın gerek devlet ve siyaset hayatındaki ayrıcalıklı yeri, gerekse de özel hayatındaki sadeliği ve dürüstlüğü bugün herkes tarafından hala takdir edilmektedir" dedi. Gümrük kapılarını devletin namus kapısı haline getiren merhum Sazak'ın hain bir pusuyla şehit edildiğini kaydeden Destici şunları söyledi:

"Merhum Gün Sazak, hain bir pusu sonucunda sonucun da şehit edildi. Gün Sazak'ın tüm insani değerleri üzerinde taşıyan kişiliğinin yanı sıra, en önemli vasfı devlet adamlığı, ülkesini seven idealist fikir çizgisiydi. Herkeste hayranlık uyandıran sağlam bir karakter yapısı vardı. O, inandığı değerlerden hiç taviz vermedi. Bir işadamı olmasına rağmen kazanmak veya kaybetmek kaygısına kapılmadan dava için nerede ihtiyaç varsa oraya koştu. Hiçbir görevi yüksünmedi. Rahmeti Rahmana kavuşan merhum Gün Sazak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum."



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