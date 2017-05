Destici: Erdoğan'ın PYD ve YPG konusunda Trump'a yaptığı tavrı doğru buluyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PYD ve YPG konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yaptığı tavrı doğru bulduklarını ve teşekkür ettiklerini söyledi.

Genel Merkez binasında haftalık basın toplantısında ülke ve dünya gündemini değerlendiren Destici, Trabzon Maçka'da hain, kahpe PKK'lılar tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz ile trafik kazalarında ölen vatandaşlara rahmet, gazilere de acil şifalar diledi. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra kurulan OHAL komisyonu ile ilgili açıklama yapan Destici, “Bizde o dönemlerde OHAL'in doğru olduğunu, mutlaka devletin tedbir alması gerektiğini ifade etmiştik. Bu konu ile ilgili çok mağduriyet konusu da gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanının belirttiği gibi 'at izinin it izine karıştığı, yaşın yanında kurunun da yandığı' pek çok hadiseler, şikâyetler ve mağduriyet iddiaları var. Bu iddiaların bir an önce ortadan kaldırılması ve mağdur olanların mağduriyetinin giderilmesi anlamında bu komisyonun önemli bir ifa edeceğini düşünüyoruz" dedi.

16 Nisan'daki halk oylamasından sonra yeni bir yönetim sistemine geçildiğini ifade eden Destici, “Bunun gereği olarak da HSYK'nın ismi değiştirildi ve HSK oldu. Üye sayısı 13'e düşürüldü. Bunlardan 7 tanesinin de Türkiye Büyük Millet seçilmesi gerekiyordu. Seçimler tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından HSK üyeliğine seçilen kişilere başarılar diliyorum. HSK'ya seçilen üyelerin yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında büyük bir görev yapacaklarına, yargıya olan güvenin inşallah yükseltme anlamında büyük bir gayret göstereceklerine inanıyorum ve hayırlı olsun diyor başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmeyi değerlendiren Destici, "Bu görüşmelerin 6 ana gündem maddeleri vardı. Bunlardan en sıcak olanı Suriye'deki gelişmelerdi. PYD ve YPG ile olan ilişkileri. Buraya olan silah desteği. FETÖ konusu. Askeri ilişkiler ve silah savunma sanayisindeki bir takım alışveriş. Ekonomik ilişkiler. Enerji ve İstihbarı ilişkiler. ABD'nin Türkiye'nin ısrarla PYD ve YPG'nin PKK'nın ta kendisi olduğunu terör örgütü olduğunu anlatmasına rağmen, ABD'nin bunu duymazdan gelerek PYD ve YPG ile ilişkilerini sürdürmesi ve daha da ileri taşıyarak Trump tarafından ağır silahlar verilmesinin onaylanması elbette ki Türkiye tarafından kabul edilebilir bir durum değildi. Sayın Cumhurbaşkanının Trump ile birlikte yaptığı basın toplantısında, açıkça yüzüne 'Hangi ülke tarafından olursa olsun PYD ve YPG'nin muhatap alınması varılan mutabakata uygun değildir' ifadeleri çok yerinde ve doğru olmuştur. Bu ifadelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanını hem şahsım hem de camiam hem de Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum"dedi.İ.

Destici, “Türkiye'nin hangi şartlar altında olursa olsun PKK'nın, PYD'nin ve YPG'nin Suriye'nin Kuzeyinde ya da Irak'ın Kuzeyinde asla ve kat'a yapılanmasına göz yumması, olur demesi mümkün değildir. Bunu Türkiye'nin kabul etmesi buna Türkiye'nin göz yumması söz konusu olamaz. Bunun da dün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bizzat ABD başkanının yüzüne karşı söylenmiş olması da çok doğru ve yerinde olmuştur" İfadelerini kullandı.

Destici, Suriye'de Esad rejimi olduğu sürece bir anlaşma ve ateşkes sağlanmasının da mümkün olmadığını söyledi.

