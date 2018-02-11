Destici: Devletimizi yıkamayacak, vatanımızı ve milletimizi bölemeyecekler

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi planı kurup hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar devletimizi yıkamayacak, vatanımızı ve milletimizi bölemeyecekler" dedi.

Eskişehir'de şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin cenaze törenine de katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"11 şehidimize, kahramanımıza, yiğidimize, Mehmetçiklerimize Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizle birlikte Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başta aileleri olmak üzere hepimizin başı sağolsun. Bu aziz vatanın, bu kutsal devletin milletperverleri, vatanseverleri, milli ve yerli unsurları onları asla unutmayacak, kalplerinin en müstesna köşesinde taşıyacak, geride bıraktıkları emanetlerine gözleri gibi bakacaklardır. Yine canlarını kurban ettikleri bu vatanı ve milletini böldürmeyecektir. Yaralı gazilerimize rabbimden acil şifalar niyazı ediyorum. Zeytin Dalı Harekatı'nda, Fırat Kalkanı, İdlib operasyonları ve diğer bölgelerde terörün ve teröristlerin her türlüsüne karşı mücadele eden güvenlik güçlerimizin, kahraman ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun. Onları muzaffer eylesin. Dünya alem şunu bilsin ki; Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi planı kurup hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, PKK-YPG değil hangi katil sürülerini üzerimize salarlarsa salsınlar başaramayacaklar. Devletimizi yıkamayacak, vatanımızı ve milletimizi bölemeyecekler. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun siyonizm, kahrolsun onların uşağı, maşası terör örgütleri. Yaşasın; Kürdü-Türkmen'i-Zaza'sı-Çerkez'i, Alevi'siyle-Sünni'yle Müslüman Türk Milleti onun devleti ve kahraman gazi ordusu."

