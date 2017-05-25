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Destici'den SMA hastaları için bedelli askerlik kaynağı önerisi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik ile sağlanacak kaynağın SMA hastalarına aktarılabileceğini söyledi.  SMA hastası olan ve geçtiğimiz gün Sakarya'da 9 aylık Eymen Çapkın'ın vefatını üzüntü...

Destici'den SMA hastaları için bedelli askerlik kaynağı önerisi
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik ile sağlanacak kaynağın SMA hastalarına aktarılabileceğini söyledi. 
SMA hastası olan ve geçtiğimiz gün Sakarya'da 9 aylık Eymen Çapkın'ın vefatını üzüntü ile öğrendiğini ifade eden Destici, "Ülkemizde yaklaşık 2 bin civarında SMA hastası, ağırlıklı olarak çocuk var. Öncelikle Rabbim acil şifalar versin. Üzücü olan şu ki; bunların önemli bir kısmı ilacına ulaşamadıkları, parasal değerini karşılayamadıkları için hayatlarını kaybediyorlar. Bu durum ülkemiz adına utanç verici, milletimiz ve aileler içinde kahredici bir durum. Bunun mutlaka ama mutlaka çözülmesi şart" dedi.
Kaynak bulunma konusunda da öneri veren Destici, "Kaynak bulunamıyorsa bizim önerimiz, değişik fonlarda milyarlarca TL para var ve daha az önemdeki farklı alanlarda harcanıyor. 2 milyar dolar buraya ayrılsın. Ya da bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyım. Lakin oluşacak kaynak buraya aktarılıp 2 bin canımız hayata tutunacaksa bu da yapılabilir. Son olarak Sakarya'da SMA hastası olan Eymen bebek, tedavisi yapılamadığı için hayatını kaybetti. Rabbim ailesine sabırlar versin, cennetinde buluştursun" diye konuştu.

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