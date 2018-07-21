Destici'den bedelli askerlik açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili olarak, "Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye’nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz." dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tuttuğu takım olan Eskişehirspor'un Bolu'da kampında yaptığı hazırlık maçını izledi. Destici, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bedelli askerlikte 28 gün askerliğin gereksiz olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Tabi ki, teorik 28 günün içeriği nedir gerçekten onu hiç kimse anlayamadı. Ama ben 28 gün bil fiil yani temel eğitimin alınması gerektiğinin doğru olduğu düşüncesindeyim. Mutlaka ama mutlaka bedelli olarak askerliğini yapacak vatandaşlarımızın 28 gün bir temel eğitimden geçmeleri, silah tutmaları, o şanlı üniformayı giymeleri, peygamber ocağının karavanasından yemek yemeleri ve o ruhu yakalamaları lazım. Şimdi bilindiği gibi 28 gün askerliğini yaparken de ister kamuda çalışsın ister özelde çalışsın zaten geri döndüğünde işine de dönebilecek. Bu da düzenleme ile birlikte garanti altına alınıyor" dedi. Mustafa Destici, yaş ve ücret konusunda ise farklı düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:"1 milyonun üzerinde insandan bahsediliyor. Bu 1 milyon üzerindeki insanın geçtiğimiz yılardaki bedelli uygulamalarına baktığımız zaman en son çıktığı dönemde 250 bin civarında başvuru olmuş 750 bin kişi varken 3’te 1’i başvurmuş. Şimdi de 1 milyonun üzerinde insan var. 500 bini başvuracak 300 bini mi bunların hepsi ile ilgili bir çözüm getirilmesi lazım. Tek bir rakam olmamalı herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye’nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz. Mutlaka bunun mecliste teklif getirilirken ve mecliste görüşülürken komisyonlarda bu şekilde buradaki düzenlemelerin yapılması lazım. Bir diğer husus da yine bazı meslek grupları var ki TSK bunu belirleyebilir buna ihtiyaç var. Öğretmen olsun, sağlıkçı olsun, mühendis olsun bunlar da askerliklerini orada çalışarak yapsın. Bir öğretmen vazifesini Burdur’da yapıyor. Nerede ihtiyaç var. Şırnak’ta mı ihtiyaç var. O dönem içinde oraya gönderilip askerliğini yapmış sayılır. Böyle çözüm önerileri getirmek lazım. Bu yığılmayı ortadan kaldırmak lazım. Toplumda bu kanaati kaldırmak lazım. Yani parasını veren askerlikten bedelli olarak kurtulur parası olmayan gider askerliğini yapar. Bu doğru bir anlayış değil. Bu toplum arasında bir ayrışma da meydana getirir. İnsanlar şehitlerimizi aileleri var bunları rencide eder."

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