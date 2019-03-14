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Destici: Çiftçinin problemleri ithalatla değil, destekle çözülür

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çiftçinin yaşadığı problemlerin çözümünün ithalattan değil, destekten geçtiğini söyledi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçim çalışması kapsamında kara...

Destici: Çiftçinin problemleri ithalatla değil, destekle çözülür
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çiftçinin yaşadığı problemlerin çözümünün ithalattan değil, destekten geçtiğini söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçim çalışması kapsamında kara yoluyla, İstanbul'dan Kütahya'nın Simav ilçesinin Naşa beldesine geldi. Destici, mevcut Başkan ve BBP Naşa Belde Belediye Başkan Adayı Kadir Bütüner'le birlikte halka seslendi. Doğru kimden gelirse destekleyeceklerini, yanlışın karşısında ok gibi duracaklarını söyleyen Destici, esnafın, çiftçinin ve emeklinin problemleri olduğunu belirterek, şunları dedi:
"Bu problemlerin çözülmesi için başta çiftçinin kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV'nin kaldırılarak mazotun 3 liranın altında çiftçiye verilmesi lazım. Bu yapılana kadar her gittiğim yerde bunu konuşacağım. Gübrede, ilaçta, tohumda çiftçinin desteklenmesi lazım. İthalatı serbest bırakarak, gümrüksüz ve vergisiz patates, soğan, buğday, arpa, mısır ithal ederek tarımdaki problemleri çözemezsiniz. Nasıl çözersiniz? Destekleyerek çözersiniz. İnsanlarımızı doğduğu yerde doyurup, alnı ak, başı dik bir şekilde yaşatarak çözersiniz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz."
BBP Lideri Mustafa Destici, Simav'daki programını tamamladıktan sonra kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

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