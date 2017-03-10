Destici: Büyük Birlik Partisi 'Evet' demeye karar vermiştir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumda 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

Destici, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Devletin ve miletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiş bulunuyoruz" dedi.