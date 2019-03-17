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Destici: Bizim bizden başka dostumuz yok

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/PAZAR (Tokat), () - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Emperyalistler ve siyonistler,...

Destici: Bizim bizden başka dostumuz yok

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/PAZAR (Tokat), () - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Emperyalistler ve siyonistler, 'Bu bir terör saldırısı' diyemediler. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Onun için birbirimize sahip çıkacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne pahasına olursa olsun muhafaza edeceğiz" dedi. 
BBP Genel Başkanı Destici, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, kara yoluyla Ordu'dan Tokat'a geldi. Desteci, ilk olarak Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Destici, Yeşilyurt'ta MHP İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. BBP lideri Destici, buradaki ziyaretin ardından Pazar ilçesine geçti. Partililer tarafından karşılanan Desteci, seçim otobüsü üzerinden halka seslendi. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili Destici, "Şayet bu saldırıların daha küçüğünü, daha az ölümlüsünü Müslüman kimliğe sahip birisi gerçekleştirmiş olsaydı bugün dünyayı ayağa kaldırmışlardı. İslam ve terörü yan yana getiren yayınları gece gündüz seyrediyor olacaktık. Gece gündüz bütün dünyada, Batı televizyonlarında; ama söz konusu ölenler Müslüman olunca emperyalistler ve siyonistler 'Bu bir terör saldırısı' diyemediler. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Onun için birbirimize sahip çıkacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne pahasına olursa olsun muhafaza edeceğiz" diye konuştu. 
'SEÇİMLER KAVGA ARACI OLMAMALI'
Yaklaşan yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan BBP lideri Destici, ''Seçimler tüm adaylarımıza hayırlar getirsin. Seçimler, bir kavga aracı olmamalı. Seçimler birliğimizi, beraberliğimizi bozmamalı; ayrıştırmamalı, kalıplaştırmamalı. Çünkü bu seçimler de geçecek, sizler burada dost olarak, akraba olarak, Pazarlı olarak, hemşehri olarak birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Hiçbir seçim aranızı bozmanıza sebep olamamalıdır; çünkü bu seçimler geçecek. Siz bakacaksınız burayı kim daha iyi yönetir, buraya kim daha iyi hizmet eder; geçmişine ve geleceğine bakacaksınız. İki dönem belediye başkanlığı yapmış, bizim dileğimiz Şerafettin Pervanlar'a yetkiyi vereceksiniz" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Pazar ilçesindeki mitingin ardından merkeze bağlı Emirseyit beldesini ziyaret etti. 

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