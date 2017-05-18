Destici: 19 Mayıs, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs'ın kurtuluş ateşinin yakıldığı gün olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Destici, “Kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olan ve kurtuluş meşalesinin yakıldığı günün 98. yılında tarihte olduğu gibi millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaya mecbur olduğumuzu bir kez daha idrak etmek zorundayız" dedi. Türk milletinin 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in komutasında bağımsızlığına giden yolun adımlarının atıldığını ifade eden Destici, "Gençlerimize 19 Mayıs'ın idrak ve kararlılığını yaşayıp yaşatmada Müslüman Türk Gençliğine önemli görevler düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve necip Türk milletimize karşı görev ve sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getireceklerinden damarlarında dolaşan asil kandan ve yüreklerinde taşıdıkları iman ateşinden dolayı ümitli ve müsterihim" dedi.

Kurtuluş ateşinin yakıldığı tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 ruhunu bu yıl tekrar idrak etmenin sevinci ve huzuru içerisinde olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Her yandan emperyalist zihniyetin sahipleri, hak ve insanlık düşmanları tarafından ablukaya alınan bir milletin istiklal ve hürriyet için verdiği haysiyet, izzet dolu mücadelenin başlangıç noktası olan 19 Mayıs'ın 98. yıl dönümünü kutlamanın sevincini heyecanını tekrar yaşıyoruz. Hürriyet güneşi 19 Mayıs'ta doğmuş, aziz ve şüheda kanlarıyla sulanmış yurdumuza ışıl ışıl yayılarak büyük bir itimat vermiştir. Tarihin sinesinde hep var olmuş inşallah ilelebet kalacak milletimiz de bu inanç ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olan ve kurtuluş meşalesinin yakıldığı günün 98. yılında tarihte olduğu gibi millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaya mecbur olduğumuzu bir kez daha idrak etmek zorundayız. Aziz gençliğimizin ve necip milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükran ve ihtiramla anıyorum. Bu vesile ile şehitlerimizi hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da acil şifalar diliyorum."

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