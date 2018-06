Denizli'de AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı (2)

DENİZLİ'DEN MECLİS'E GİREN 8 MİLLETVEKİLİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ

Cahit ÖZKAN (AK Parti): 1976 yılında Denizli'nin Çivril ilçesinde doğdu. İlköğretimini Çivril Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini Çivril İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini 1995-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Lisans eğitiminin ardından Londra'da genel İngilizce ve hukuk İngilizcesi öğrenimi yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisansa devam etti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans hazırladı. Özkan, evli, 3 çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

Şahin TİN (AK Parti): 1966 yılında Denizli Serinhisar İlçesi Ayaz Mahallesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nü bitirdi. 1984 yılında Market Raf ve Donanımları üretim ve ihracatı konusunda faaliyet gösteren AYSAN Dekoratif Raf Sistemleri Ltd. Şti. kurarak iş hayatına atıldı. 1999-2004 yılları arası Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1999-2004 yılları arasında Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevini yürüttü. AK Parti Denizli İl Başkanı olarak yaklaşık 5 yıl yürüttüğü çalışmanın ardından, 8 Mayıs 2007 tarihinde milletvekili aday adayı olmak için il başkanlığı görevinden ayrıldı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den 5'inci sıradan milletvekili adayı oldu. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. 1 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 5'inci Olağan İl Kongresi'nde yeniden il başkanlığı görevine seçildi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti milletvekili seçildi. Tin, evli ve 2 çocuk babası, iyi düzeyde İngilizce biliyor.

Ahmet YILDIZ (AK Parti): 23 Ocak 1964'te Denizli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1989 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda görevler üstlenmiştir. 2000-2002 ve 2005-2006 yıllarında Şam Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar, 2004-2005 yıllarında Riyad Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar olarak görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında ise Cidde Başkonsolosluğu görevini ifa etmiştir. 2008-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi Başkanı ve 2009-2011 yıllarında da Musul Başkonsolosu olmuştur. 2011-2014 yıllarında Saraybosna Büyükelçiliği yapmıştır. 1 Temmuz 2014 itibarıyla başbakan başdanışmanı olmuştur. Ayrıca Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı Dışişlerinden Sorumlu Başdanışman olmuştur. Ahmet Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Nilgün ÖK ((AK Parti): 1976 yılında Denizli'de doğdu. 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Illinouis Institute of Technology University, Chicago'da Corporate Finance ve E-commerce konularında çift master yaptı. Sonrasında Denizli'ye dönerek aile şirketi olan Aslan Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. ve Aslan Tekstil A.Ş.'de finansman müdürü olarak çalıştı. 2009-2014 yerel çeçimlerinde, Belediye Meclis Üyesi seçildi ve ardından belediye başkan yardımcısı olarak 5 yıl Denizli Belediyesi'nde görev aldı. 2 Nisan 2018'de Denizli Ticaret Odası (DTO) seçimlerinde, DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ök, 2015 yılından bu yana Denizlili İş Kadınları Birliği Derneği'nin (DIKAB) kurucu başkanlığını ve halen başkanlığını yapmaktadır. İngilizce bilen Ök, evli ve iki kız annesidir.

Gülizar Biçer KARACA (CHP): 1970 Denizli doğumlu. 1989'da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlıkla birlikte SHP'de siyasete başladı. 1990'da CHP Gençlik Kolları'nda görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında CHP'den Kınıklı Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Denizli Barosu Genel Sekreterliği yapan Biçer Karaca, 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesi', 'Medeni Kanun ve Kadın Hakları' konularında çalışmalar yaptı, 2005'te Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığı'na getirildi. Evli ve bir çocuk annesi olan Karaca, 25'inci Dönem seçimlerinde CHP'den milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde ise CHP Denizli'de 3'üncü sıradan milletvekili seçilemedi.

Kazım ARSLAN (CHP): 17 Mart 1954'te Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz Mahallesi'nde doğdu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Denizli Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık yaptı. Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 1984'te SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 1991'de SHP İl Başkanlığı'na seçildi. CHP'nin 1992'de yeniden açılmasıyla CHP Denizli İl Başkanı oldu ve 19 ilçe örgütünü kurdu. 1 Kasım 2015 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde CHP'den 25'inci Dönem milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haşim Teoman SANCAR (CHP): 1970 yılında Denizli'de doğdu. Cumhuriyet İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Denizli Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okudu. 1994 yılında ticaret hayatına atıldı. 24 yıldan bu yana hizmet veren inşaat şirketlerinin sahibi olarak ticaret hayatına devam ediyor. Sosyal sorumluluk gereği 24 yaşından itibaren Denizli Emlak ve İnşaat Müşavirleri Odası Başkanlığı, Denizli Ticaret Odası Komite Başkanlığı, Denizli Sanayici İş Adamları Üyeliği, Yetim ve Acizleri Koruma Derneği Üyeliği, ODTÜ Koleji Aile Birliği, Milli Emlak Bilirkişiliği gibi görevlerde bulundu. Köşe yazarlığı ve TV programcılığı yaptı. 2015-2017 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yasin ÖZTÜRK (İYİ PARTİ): 5 Ekim 1972 tarihinde, Denizli'nin Çivril İlçesi'nde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Çivril ilçesinde tamamladı. 1995 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu. Ulaştırma, doğalgaz ve asansör sektörlerinde bir süre faaliyet gösterdi. Öztürk, Pamukkale Üniversitesi Tekstil Meslek Yüksekokulu'nda mezun olup, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı da yapıyor. Siyaset ile üniversite yıllarında Ülkü Ocakları'yla tanışan Öztürk, Çivril ilçesinde Ocak Başkanlığı ardında da Denizli 2'nci Ocak Başkanlığı yaptı. MHP'nin Çivril İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Öztürk, bir süre MHP Denizli İl Başkanlığı görevini de yürüttü. Öztkürk, kurucularından olduğu İYİ Parti'nin Denizli İl Başkanlığı görevinde de bulundu. Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.



