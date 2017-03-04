Deniz Baykal: Yüzde 50 artı 1 ile olursa bu anayasa olmaz üvey anayasası olur (2)

"HAYIR ÇIKARSA, ULUS'TAKİ MECLİSİMİZİ YENİDEN 16 NİSAN'DA AÇMIŞ GİBİ HİSSEDECEĞİZ"

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, referandumda hayır çıkmasına ilişkin, "16 Nisan'da bir hayır çıkarsa, sanki o Ulus'taki Meclisimizi yeniden 16 Nisan'da açmış gibi hissedeceğiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti o gün ilan etmiş gibi olacağız. O coşkuyu yaşayacağız. Bütün dünyanın saygı duyduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin her türlü tehlikeden kurtarmış sanki yeniden kazanmış gibi hissedeceğiz" dedi.