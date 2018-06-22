Deniz Baykal, seyyar sandıkta oy kullanacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun yıllar sonra ilk defa Antalya dışında bir ilde, Ankara'da oyunu kullanacak. Deniz Baykal, bu seçimde ilk defa uygulanacak seyyar sandık uygulamasından yararlanacak.

Önceki birçok seçimde Deniz Baykal, Antalya'da evinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulu'nda eşi Olcay Baykal ile birlikte oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere açıklama yaparak, genellikle evine çekilerek seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor, ya da Antalya'dan Ankara'ya geçiyordu.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, seyyar sandık talebinde bulunulduğu ve Baykal'ın seçim günü oyunu muhtemelen Angora Evleri'ndeki evinde seyyar sandıkta kullanacağını açıkladı. Aslı Baykal, evde olmaması durumunda ise yine seyyar sandıkta tedavisinin devam ettiği Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babasının oyunu kullanacağını dile getirdi.

BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılarak başladı. CHP'den 14 Ekim 1973'te Antalya Milletvekili olarak ilk kez TBMM'ye girdi. 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayı'nda ilk kez Genel Başkanlığa seçildi. 10 Mayıs 2010 tarihinde, CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. dönem hükümetlerinde milletvekili olarak görev yaptı. 16 Ekim 2017'de Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan ve tedavisi halen Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Baykal, 27'nci dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP'nin Antalya birinci sıra adayı olarak yarışa giriyor.



FOTOĞRAFLI