Deniz Baykal: İnançla, dinle, mezheple, dış ve iç politika yapılmaz

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kimsenin inançla siyaset yapmaya hakkı olmadığını belirterek, ''Siyasetin içinde silah, şiddet, bomba, hendeğe yer yoktur. Herkes düşüncesini, fikrini söyleyecektir. Kimsenin inançla, siyaset yapmaya hakkı yoktur. Kimsenin inançla, dış politika yapmaya da hakkı yoktur. İnançla, dinle, mezheple, dış politika yapılmaz. Dinle, mezheple, iç politika da yapılmaz. Politika bütün bunların dışındadır. Din bütün bunların hepsinin üstündedir ve kimsenin malı değildir. Bütün milletin malıdır, bütün inananların malıdır'' dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Karaman'ın Ayrancı İlçesi'nde düzenlenen 18'inci Geleneksel Hıdrellez Şenliği'ne katıldı. Baykal, yoğun ilgiyle karşılanırken, selfie çektirmek isteyenleri de kırmadı. Ardından şenlikteki kıl çadırları ziyaret etti. Yakılan hıdrellez ateşinin üstenden atladı. Şenliğe Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker de katıldı. Ayrancı'nın Anadolu'nun önemli bir kenti olduğunu belirten Baykal, ''Bu topraklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini yetiştiren topraklardır. Bu topraklar Kazım Karabekir Paşa'nın toprağıdır, vatanıdır, yurdudur' 'dedi.

MUSTAFA KEMALİMİZİ YENİDEN KEŞFETMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana ve Hacı Bektaşi Veli'ye değinen Baykal, şöyle devam etti:

"Bugün bizim dünyanın sıkıntılı, bu bunalımlı ortamında, komşularımız aynı inançtan aynı dinden insanlar birbirleriyle savaşırken, oluk oluk kan akıtırken, aynı milletin mensupları birbirleriyle Suriye'de, Irak'ta, Ortadoğu'da, iç savaşlar yaşarken, herkesin istikametini şaşırdığı, dostunu, düşmanını şaşırdığı, nereye gideceğini bilemez hale geldiği, bu dönemde, bu ortamda tekrar bizim öz kültürümüzü Mevlanamızı, Hacı Bektaşi Velimizi ve Mustafa Kemalimizi yeniden keşfetmeye ihtiyacımız var. Bizim bütün bu çalkantıların karşısında ufkumuzu çizecek olan bu eşsiz dünya çapındaki bu toprakların ortaya koyduğu yetiştirdiği büyük insanlardır. Büyük düşünce adamlarıdır, büyük eylem adamlarıdır, dünya çapında siyaset adamlarıdır. Bizi, kimse birbirimize düşürmemelidir. Bakın ne güzel burada her siyasi partiden insan bir aradayız. MHP'limiz de var, AKP'limiz de var, CHP'limiz de var, inanıyorum başka siyasi parti mensubu insanlarda burada bir aradayız. İşte güzel olan budur arkadaşlar, millet budur. Hepimiz bir arada olursak milletiz."

MİLLETİ KİMSE PARTİZANLIK HALİNE DÖNÜŞTÜRMEMELİDİR

Baykal, kimsenin kimsiye küçük görmeye ve tepeden bakmaya hakkı olmadığını ifade ederek, kimsenin kimseyi küçük görmeye, kimsenin kimseyi etkisizleştirmeye, tepeden bakmaya hakkı olmadığını söyledi. Deniz Baykal, şöyle konuştu:

"Ne bir siyasi partinin, başka siyasi partileri dışlamaya, yok saymaya, küçümseye hakkı vardır. Ne inanç dolayısıyla, ne mezhep dolayısıyla, ne etnik köken dolayısıyla kimsenin başka insanlara üstünlük taslamaya hakkı yoktur. Bu topraklarda yaşayan hepimiz biriz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye ahalisine, Türk milleti denir. Hepimiz o milletin bir parçasıyız. O millet ancak bir arada olursak millettir. O milleti kimse partizanlık haline dönüştürmemelidir. Milleti kimse bölmemelidir."

KİMSENİN İNANÇLA SİYASET YAPMAYA HAKKI YOKTUR

Baykal, konuşmasında inançla, mezheple, dinle politika yapılmayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kimse inanç, din, mezhep kavgası yapmamalıdır. Kimse, etnik kimlik kavgası yapmamalıdır. Siyasetin içinde silaha, şiddete ,bombaya, hendeğe yer yoktur. Herkes düşüncesini, fikrini söyleyecektir. Kimsenin inançla, siyaset yapmaya hakkı yoktur. Kimsenin inançla, dış politika yapmaya da hakkı yoktur. İnançla, dinle, mezheple, dış politika yapılmaz. Dinle, mezheple, iç politika da yapılmaz. Politika bütün bunların dışındadır. Din bütün bunların hepsinin üstündedir ve kimsenin malı değildir. Bütün milletin malıdır bütün inananların malıdır.''



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