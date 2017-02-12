Demokrat Parti 'hayır' kampanyasını İzmir'den başlattı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma ilişkin 'hayır' kampanyasını İzmir'den başlattı. Uysal, partililerle bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye’yi bir yanda çözümsüzlüğe mahkum ederken, devleti bir girdap içerisine sokarak kendi varlıklarını kaçınılmaz bir hale getirmeye çalışanlara hep birlikte 'hayır' deme mecburiyetindeyiz" dedi.

Türkiye'nin sahipsiz olmadığını haykırdıklarını belirten Uysal, şunları söyledi:

"Türkiye’yi bir yandan çözümsüzlüğe mahkum ederken, devleti bir girdap içerisine sokarak kendi varlıklarını kaçınılmaz bir hale getirmeye çalışanlara hep birlikte 'hayır' demek mecburiyetindeyiz. Yüz bin defa 'hayır' deme mecburiyetindeyiz. 'Ülkeyi bu noktaya biz getirmedik' diyorlar. 15 yıldır iktidardalar. Bugün diyorlar ki; Türkiye daha da kötüye gitmesin, gelin evet oyu verin. Bütün nimetleri cebe atacağız, bütün külfetleri de başkasının hanesine atacağız. Bu ülkenin bütün imtiyazlarından yararlanacaksınız sonra da oturduğunuz koltuklara hakaret edeceksiniz. Var mı öyle?"

Gültekin Uysal, 17-25 Aralık sürecine değinirken de "Evet burada bir yolsuzluk var" dedi. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir paralel örgütlenme var. Ama siz de bu paralel örgütün ucu size dokunduğu için onunla mücadele etmeye başladınız. Bu bedeli önünde sonunda bu suçu işleyenler ödeyecek. İsteseler de istemeseler de nefes aldıkları sürece bu milletin vicdanında ve Türkiye Cumhuriyet’i mahkemelerinde yargılanmaktan kaçamayacaklar."

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