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Demirtaş'tan Amed Sportif kaptanı Özer için taziye mesajı

 ANKARA, () - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden, trafik kazasında yaşamını yitiren Amed Sportif futbol takımı kaptanı Şeyhmus Özer'in ailesine ve Amed Sportif Kulübü Başkanı Nurullah...

Demirtaş'tan Amed Sportif kaptanı Özer için taziye mesajı

 ANKARA, () - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden, trafik kazasında yaşamını yitiren Amed Sportif futbol takımı kaptanı Şeyhmus Özer'in ailesine ve Amed Sportif Kulübü Başkanı Nurullah Edemen'e taziye mesajı gönderdi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın cezaevinden yolladığı başsağlığı mesajı, şöyle:

"Amedspor'un kaptanı Şeyhmus Özer'in bir trafik kazasında yaşamını yitirmiş olmasını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şeyhmus'a Allah'tan rahmet; ailesine, Amedspor taraftarlarına, futbolcularına ve yöneticilerine; bir bütün olarak futbol ve spor camiasına başsağlığı diliyorum"

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