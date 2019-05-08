Demirtaş'ın yargılandığı davada 'görevsizlik' kararı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini aşağılama' suçundan yargılandığı davada, Asliye Ceza Mahkemesi, yasadaki değişiklik nedeniyle, 'görevsizlik' kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te DEAŞ terör örgütünün bombalı saldırısının ardından yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini aşağılama' suçundan yargılanan Demirtaş, duruşmaya katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Demirtaş'ın avukatlarının 'yargılamanın Anayasaya aykırılık' içerdiğini belirten dilekçesinin dosyaya girdiği; ancak, mahkemenin de sonradan fark ettiği bir hususun bulunduğu belirtildi. Mahkeme, 15 Ağustos 2018’de yayınlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146’ncı maddesince CMK’nın 161’inci maddesine eklenen 9’uncu bendi uyarınca, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında kovuşturma yapma yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne verildiğini açıkladı. Demirtaş'ın da suç işlediği iddia edilen tarihte milletvekili olması nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesi’nin yargılama yetkisinin bulunmadığını belirten mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, karara itiraz yolunun açık olduğunu da belirtti.