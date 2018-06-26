Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Demirtaş için avukatları AİHM'e başvurdu

EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu HDP'nin eski eş genel başkanı ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatları, 'kişi özgürlügü ve güvenliği, ifade hürriyeti, serbest seçim hakkı'nın ihlal edildiği...

Demirtaş için avukatları AİHM'e başvurdu
EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu HDP'nin eski eş genel başkanı ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatları, 'kişi özgürlügü ve güvenliği, ifade hürriyeti, serbest seçim hakkı'nın ihlal edildiği gerekçesiyle bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma ve açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde HDP'den cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'ın avukatları, AİHM'e başvurdu. Avukatlar Mahsuni Karaman, Benan Molu ve Ramazan Demir tarafından yapılan başvuruda, dilekçeyle yaşanan süreç anlatıldı. Avukat Mahsuri Karaman, müvekkili Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra yaptıkları tahliye başvurularının Ankara 19 ve 20'nci Ağır Ceza Mahkemeleri'nce reddedildiğini belirtirek, "Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Ancak, Anayasa Mahkemesi seçim sürecinde sessiz kalarak, dosyayı gündeme alıp bir karar vermedi. Bunun üzerine bugün, sayın Demirtaş'ın, 'kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, ifade hürriyeti hakkının, serbest seçim hakkının' sözleşmedeki haklarına getirilen sınırlandırılmaların kötüye kullanıldığının tespiti talebiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325