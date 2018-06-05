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Demirtaş'a AGİT-PA seçim gözlem heyetinden ziyaret

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter...

Demirtaş'a AGİT-PA seçim gözlem heyetinden ziyaret
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) seçim gözlem heyeti ile görüştü. Demirtaş'ı ilk kez yabancı bir heyetin cezaevinde ziyaret ettiği kaydedildi.
HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimleri öncesi ziyaretler kapsamında Türkiye'ye gelen ve bütün Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşme yapmayı planlayan AGİT-PA seçim gözlem heyetinin bugün cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş ile Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 2 saat süren ziyaret ile birlikte AGİT-PA'nın Adalet Bakanlığı ve Dışişleri bakanlıklarının izniyle Demirtaş ile cezaevinde görüşen ilk yabancı heyet olduğu kaydedildi. HDP açıklamasında, Selahattin Demirtaş'ın hem kendi tutukluluğuna hem de seçim sürecinde HDP ve muhalefetin karşı karşıya olduğu hak ihlallerine dair görüş ve değerlendirmelerini AGİT-PA heyetine ilettiği de belirtildi.

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