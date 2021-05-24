Davutoğlu’ndan hükümete Sedat Peker’in iddiaları hakkında sert eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki iddialarına ilişkin hükümeti sessiz kalmakla eleştirdi. Davutoğlu, “Bu sürecin en hazin yönü, bu vahim iddialar karşısında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar cihetinin kabullenici sessizliğidir” açıklamasında bulundu.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki iddialar gündemde yer alamaya devam ediyor.

Karar Gazetesi’nde yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sedat Peker’in iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hükümeti göreve davet eden Davutoğlu, “Bu sürecin en hazin yönü, bu vahim iddialar karşısında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar cihetinin kabullenici sessizliğidir” ifadelerine yer verdi.

VAHİM İDDİALARA KARŞI HÜKÜMET SESSİZ

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilerine de yer verdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Düşük profilli devlet makamları ile ehliyet ve liyakatın yok edildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ürünü olan mekanizmalar bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun zeminini hazırlamıştır. Bizlerin hukuk devleti ve sosyal adalet yolunda gösterdiğimiz cansiperane çabalara rağmen bugün gelinen nokta 28 Şubat ve 27 Nisan vesayetçilerine ve 15 Temmuz cuntacılarına teslim olmayan Türkiye’nin kaderinin 1990’ların karanlık aktörlerine, mafyatik ilişkilerine, insanların malına mülküne çöken bürokratik oligarşi unsurlarına teslim edilmiş olmasıdır. Bu sürecin en hazin yönü, bu vahim iddialar karşısında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar cihetinin kabullenici sessizliğidir”

CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

Davutoğlu sarf edilen iddialar karşısında Cumhurbaşkanı’na hukukun gereğini yapın sözleriyle seslenerek “Sayın Cumhurbaşkanına tekrar çağrıda bulunuyoruz: eğer iddialar doğru değilse çıkın ve sorumluluk üstlenerek en yakın çalışma arkadaşlarınızı delillerle savunun; eğer bu iddialar doğruysa hukuk devletinin gerektirdiği adımları atın” dedi.