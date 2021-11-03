Davutoğlu’ndan Enflasyon Çıkışı: Müflis tüccar, müflis iktidar!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan tepki geldi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden çektiği bir video ile enflasyon rakamlarının inandırıcı olmadığını ifade eden Gelecek Partisi lideri, “Müflis tüccar eski defterleri karıştırır, müflis iktidar da enflasyon rakamlarıyla oynar!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Üretici enflasyonunun yüzde 46,31 olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, bir süre sonra tüketici enflasyonunun da tırmanışa geçeceğini belirterek, iktidara “Kaldı ki tüketici enflasyonu acaba gerçekten yüzde 19,89 mu?” sorusunu yöneltti.

Enflasyon rakamının bir türlü yüzde 20’yi bulmadığına dikkat çeken Ahmet Davutoğlu, rakamın psikolojik bir eşikte bırakılarak 20 bandının altında tutulduğunu savundu. Bazı gıda kalemlerine gelen fiyat artışlarının yüzdesine de işaret eden Davutoğlu, “Ama onların enflasyonu yüzde 20’yi bulmuyor. Milletin enflasyonu ise yüzde 20’nin iki üç kat üstündeyse müflis iktidarın gitme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

1 Soru 1 Dakika

Öte yandan, paylaşımın fragmanında ‘1 Soru 1 Dakika’ ifadesinin yer alması dikkat çekerken, Gelecek Partisi İletişim Başkanlığı’ndan, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun gündeme ilişkin değerlendirmelerini bu formatta videolar ile paylaşmaya devam edeceği aktarıldı. Davutoğlu konuşma yaptığı esnada yanındaki sehpada duran kum saatinin akması ise sosyal medya kullanıcılarının ilgi ve beğenisini topladı.