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Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit
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Davutoğlu: Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda tek bir noktada birleşmesi lazım (2)

HELİKOPTER ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Samsun’a gelen eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valiliği ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya...

Davutoğlu: Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda tek bir noktada birleşmesi lazım (2)

HELİKOPTER ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ
Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Samsun’a gelen eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valiliği ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman’ı makamlarında ziyaret etti. AK Parti’de partililerle bir araya gelen Davutoğlu, burada Karaduman’dan parti çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından konuşan Davutoğlu, Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterin birinin düşmesi sonucu açıklama yaptı. Davutoğlu, “Bugün çok acı bir haber yüreğimizi yaktı. Hatay’da söz konusu olan helikopter düşmesinde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi bu mücadele sürerken bu tür engelleri karşımıza çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürdürülecektir. Türkiye’nin sınır boylarının teröristlerden tümüyle temizlenmesi, bölgemizin geleceğini hangi cetten ve hangi gerekçe ile kim tehdit ederse hak ettiği cevabı alması için yürütülen mücadelede eminim ki silahlı kuvvetlerimiz nihai hedeflerine ulaşacaktır. Bugün bu meşale şehir Samsun’dan ülkemizin her yerine bu kararlılığımızı ifade etmek isteriz” dedi.
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