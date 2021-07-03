Davutoğlu'ndan seçim yorumu: Bahçeli Surprizleri sever

'Bahçeli sürprizleri seven biridir' dedi, Saray İttifakı'yla ilgili bombayı patlattı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğu bir dizi program için geldiği Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel seçimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu çok çarpıcı açıkalamalarda bulundu.

"Yolsuzluklar ve adam kayırmalar nedeniyle MHP tabanı AK Partiden rahatsız" diyen Davutoğlu, Cumhur İttifakı ile ilgili çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

İttifak çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı biz, ittifaktan bahsediyor olmayacaktık. Cumhur İttifakı kurulmasa Millet İttifakı da kurulmazdı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı doğduğu için başka ittifaklar doğdu" dedi.

Davutoğlu, pandemi döneminde hükümetin uyguladığı politikaları eleştirerek, “Esnafa çiftçiye kredi vermeyin hibe verin dedim. 2020 bütçesini rezerve edin, devletin lüks harcamalarını durdurun. Sadece eğitim, sağlık ve tarım çalışsın dedim ama dinletemedim” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI NEDEN SUSUYOR?”

Sosyal medya üzerinden yaptığı çeşitli açıklamalarla hükümeti hedefi alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in söylemlerinin doğruluk payı olduğunu ileri süren Ahmet Davutoğlu, “Bu kişi, 2 aydır yurt dışından doğrudan bakanları hedef alıp hatta hepsine her türlü şey ile hitap ediyor.

Muhalefete en ağır hakaretleri eden Cumhurbaşkanı şuan susuyor. İçişleri bakanına ve eski Başbakanına yani Binali beye sahip çıkması gerekiyor. Benimle ilgili hiç bir şey bulamazlar. Bulsalardı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı” şeklinde konuştu.

“İTTİFAK DAĞILACAK”

Davutoğlu, Cumhur ittifakını oluşturan partilerin alt tabanlarının birbirlerinden rahatsız olduğunu söyleyerek, “Cumhur İttifakı kurulmasaydı Millet İttifakı da kurulmazdı. Bizim hangi ittifakta olacağımızdan çok Cumhur ittifakın kalıcı mı? Bence kalmayacak. Sayın Bahçeli sürprizleri seven birisidir. Hasta olan Sayın Ecevit’i seçime götürdü. Yolsuzluklar ve adam kayırmalar nedeniyle MHP tabanı AK Partiden rahatsız. AK Parti tabanı da ülkeyi Devlet Bahçeli yönetiyor imajından rahatsız. Fazla dayanacaklarını düşünmüyorum. Ülkeyi 3-5 çeteciye 3-5 ihale baronuna teslim etmeselerdi ben çıkmazdım. Gidip kitaplarımız yazardım” dedi.