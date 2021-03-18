Davutoğlu'ndan Saadet'e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Güncel konular üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aynı anda görüştüğü her iki siyasetçiye de teşekkürlerini iletti.

Davutoğlu, “Hem Sayın Oğuzhan Asiltürk’e hem de Sayın Temel Karamollaoğlu'na nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” dedi.