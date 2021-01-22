Davutoğlu'ndan Mahmutpaşa Esnafına ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Cuma namazını Fatih Mahmut Paşa Cami’sinde kıldıktan sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, ardından İstanbul’da esnafın kalbinin attığı Mahmutpaşa’ya gitti.

Davutoğlu’na Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin ile İstanbul il teşkilatı da eşlik ederken Gelecek Partisi liderine büyük ilgi vardı.

Esnafın sorunlarını dinleyen Davutoğlu, partisinin çözüm önerilerini de paylaştı.

Mahmutpaşa esnafı zaten kötü gitmekte olan ekonomiye pandemi de eklenince işlerinin düştüğünü ve hükümetin gerekli desteği vermediğinden yakınırken Davutoğlu ise hibe olarak verilmesi gereken desteklerin kredi olarak verildiğini ve zaten borç sarmalında olan esnafın iyice çıkmaza sürüklendiğini söyledi.

Mahmutpaşa’da yoğun ilgi gören Gelecek Partisi lideri, alışveriş için bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti. Davutoğlu son olarak bir iş hanının en üst katından alkışlarla gelen davete icabet etti. Burada da samimiyetle ve muhabbetle karşılandı.